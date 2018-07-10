Секс-символ Криштиану Роналду: путь от милировки до канадки

Легендарный форвард сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду перешел в Ювентус. Факты ICTV решили отследить историю имиджа прославленного футболиста: от его детства и до сегодня.

Португальский нападающий Криштиану Роналду ушел из Реала в туринский Ювентус.

Факты ICTV вспоминают, как менялся имидж одного из лучших футболистов современности, начиная с юных лет.

1990 год. Роналду 5 лет.

1995 год Рони 10 лет. Он уже футболист, подписавший контракт с Насьоналом (Мадейра).

1997 год. 12-летний Криштиану отлично проявил себя в Насьонале и прошел отбор в академию лиссабонского Спортинга.

2001 год. Роналду – 16! Юный тинейджер за сезон прошел команды всех возрастов и успел дебютировать за основу зелено-белых!

2002 год. Юношеский Чемпионат Европы до 17 лет. Роналду с одним из лучших игроков того первенства Артемом Милевским. Да, как же кардинально развернулась карьера этих двух исполнителей…

2003 год. 18-летний Роналду подписал контракт с Манчестер Юнайтед!

2008 год. 23-летний португалец выигрывает свою первую Лигу чемпионов и получает Золотой мяч.

2010 год. Роналду переходит в мадридский Реал в статусе звезды мирового футбола за рекордные на то время 93,4 млн евро.

2011 год. В первый же год пребывания в Мадриде Роналду выигрывает вторую Золотую бутсу и становится обладателем Кубка Испании.

2012 год. Португалец в составе Реала берет золото чемпионата Испании.

2013 год. О нашумевшем романе Кришти и российской модели Ирины Шейк, несмотря на их расставание, говорят до сих пор. Говорят, что Шейк пропиарилась за счет имени португальца, но сама девушка, конечно же, все отрицает.

2014 год . CR7 берет вторую ЛЧ и еще кучу европейских трофеев, типа Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

2015 год. Единственный сезон, когда Роналду пролетел мимо кассы… То есть мимо всех трофеев.

2016 год. Главная победа Криштиану на уровне сборных. Португалец впервые стал чемпионом Европы.

2017 год. Роналду в 5-й раз становится обладателем Золотого мяча и в третий раз лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Стоит отметить, что Роналду возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов мира 2017 года по версии американского журнала Forbes.

Доход 32-летнего португальского футболиста издание оценило в $93 млн, из которых $58 млн приходились на зарплату и бонусы в Реале.

В 2009 году португалец стал лицом Armani вместо Дэвида Бекхэма. Примерно с того же времени Рони сотрудничает с производителем моторных масел Castrol, а несколько последних лет представляет часовой бренд Tag Heuer.

Среди других партнеров Роналду – шампуни Clear, авиакомпания Emirates, пищевые добавки Herbalife, напитки Soccerade, онлайн-игра в покер PokerStars, сеть фастфуда KFC.

Напомним, Роналду завел козлиную бородку до конца ЧМ-2018.