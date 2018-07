Что такого сказали Вида и Вукоевич? Все, что нужно знать о “хорватском скандале” на ЧМ

Сборная России уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами – 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне подопечных Златко Далича – 4:3.

После матча бывший экс-игрок сборной Хорватии и киевского Динамо, а ныне скаут клетчатых Огнен Вукоевич записал видео, на котором его одноклубник Домагой Вида кричит Слава Украине! Сам Вукоевич сказал, что эта победа для Динамо и Украины, а затем добавил Хорватия, вперед ! Видео хорваты записали для личной переписки, но журналист Андрей Шахов слил его в общий доступ.

На следующий день после публикации видео ФИФА открыла дисциплинарное дело и вынесла предупреждение только Виде. Вукоевич на тот момент избежал наказания от ФИФА, так как не входил в официальный штаб игроков и тренеров, а приехал одним из членов делегации. Однако, Хорватский футбольный союз стал ждать и отреагировал – Огнена Вукоевича освободили от должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислили из состава делегации. Также футболиста лишили аккредитации на турнире.

На официальном сайте ХФС также были размещены извинения Вукоевича за отснятое видео.

После матча в комментарии корреспонденту Sport.ru Домагой Вида объяснил данное видео, как шутку. “Никакой политики. Это шутка”.

Реакция в Российской Федерации на видео была мгновенной, как только его расширили в сети.

Российские СМИ пестрели провокационными заголовками, а российские пользователи не уставали поливать грязью подопечных Златко Далича и желать им поражения на турнире. Мы собрали самые громкие высказывания российского политикума, звезд и спортсменов.

Власть и политики

– Это был вызов, это была провокация. Заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто, кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты. Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира, – заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

– Это не наш вопрос. Игра была честной – и это главное, здесь сейчас не о политике, а о футболе. Российская сборная проиграла Хорватии. И мы приветствуем и российскую сборную, которая показала блестящую игру, и Хорватию, которая идет дальше, – отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

– Это дело ФИФА и ее комитета. Если они сочтут необходимым и нужным, то они возбудят дело и накажут этого игрока. Если нет, значит, нет. Это не в нашей с вами компетенции, – сказал заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев.

Звезды и спортсмены

– Вукоевич играл у меня в киевском Динамо в 2010 году. Я не видел у него склонностей политика. Вообще, парень очень хороший. Но то, что он заявил… Я даже представить не мог, что человек может выразить любую победу как политическую. Я считаю, что это неправильно, – сказал экс-коуч Динамо Валерий Газзаев.

– Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом. Не нужно там искать политический подтекст. Главное, чтобы этот крик им помог в полуфинале, – прокомментировал российский актер Михаил Боярский.

– Я думаю, если бы он такое видео выложил до матча, то можно было бы дисквалифицировать всю команду или его самого как игрока, так как он политизировал ситуацию. Если бы он до матча выкрикнул Слава Украине, то шансов на победу у них было бы ноль, наши бы их просто разорвали, – сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Российский боксер Денис Лебедев написал, как смог в соцсети Instagram: “Вида – хорватский петушок”.

Одиозный российский комментатор Василий Уткин так прокомментировал ситуацию: “В конце концов, ничего унизительного о России Вида не сказал, а его отношение – это его отношение. Но я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного дол***ба”.

Коллега Уткина по цеху Алексей Андронов наоборот вступился за Виду.

– Я смотрю, здесь снова “некоторое непонимание”, известные сайты уже мне поддержку Виды приписывают. Российским по-белому: политические акции и жесты – это неправильно. Но за это видео из раздевалки, как и за орла – нельзя дисквалифицировать. Точка!, – написал Андронов в Twitter.

Британские топ-СМИ расценили высказывания Виды Слава Украине как “националистическое”. Пытались раздуть скандал, добиваясь дисквалификации, ведь именно с Хорватией англичане встретятся в полуфинале ЧМ-2018. Посольство Украины в Великобритании разъяснило представителям медиа, что Слава Украине! – это патриотический выражение.

Немецкий журналист Bild Юлиан Репке резко раскритиковал функционеров ФИФА за негативную реакцию на видео и известие о возможной дисквалификации Виды.

– Автократический режим, убивший 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает каждый день, может принимать чемпионат мира по футболу. Но игрок чемпионата мира, который говорит Слава Украине, сталкивается с дисквалификацией за это. ФИФА, вы отвратительны!, – написал Репке в своем Twitter.

– Всегда считал, что спорт и политика не должны сочетаться. Но это видео на самом деле и есть то, что называется солидарностью. А играли хорваты супер!, – написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Горжусь моей страной Украиной и нашими людьми. Горжусь лозунгом Слава Украине и благодарен людям из других стран, которые используют его с уважением к моей стране, – написал в Twitter фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

