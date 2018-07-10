Что такого сказали Вида и Вукоевич? Все, что нужно знать о “хорватском скандале” на ЧМ

После победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты Вукоевич и Вида сказали Слава Украине!, после чего последовал международный скандал. Факты ICTV решили восстановить хронологию событий.

Сборная России уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами – 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне подопечных Златко Далича – 4:3.

Что случилось?

После матча бывший экс-игрок сборной Хорватии и киевского Динамо, а ныне скаут клетчатых Огнен Вукоевич записал видео, на котором его одноклубник Домагой Вида кричит Слава Украине! Сам Вукоевич сказал, что эта победа для Динамо и Украины, а затем добавил Хорватия, вперед ! Видео хорваты записали для личной переписки, но журналист Андрей Шахов слил его в общий доступ.

На следующий день после публикации видео ФИФА открыла дисциплинарное дело и вынесла предупреждение только Виде. Вукоевич на тот момент избежал наказания от ФИФА, так как не входил в официальный штаб игроков и тренеров, а приехал одним из членов делегации. Однако, Хорватский футбольный союз стал ждать и отреагировал – Огнена Вукоевича освободили от должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислили из состава делегации. Также футболиста лишили аккредитации на турнире.

– Хорватский футбольный союз извиняется перед российской публикой за действия члена хорватской делегации. Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления, – заявили в организации.

На официальном сайте ХФС также были размещены извинения Вукоевича за отснятое видео.

– Мои высказывания не имели под собой политической подоплеки. Единственным намерением было поблагодарить моих друзей из Украины за их поддержку, а также сказать спасибо моему клубу, Динамо Киев, за то, что отпустил меня на чемпионат мира, – говорится в заявлении Вукоевича.

После матча в комментарии корреспонденту Sport.ru Домагой Вида объяснил данное видео, как шутку. “Никакой политики. Это шутка”.

Реакция в России

Реакция в Российской Федерации на видео была мгновенной, как только его расширили в сети.

Российские СМИ пестрели провокационными заголовками, а российские пользователи не уставали поливать грязью подопечных Златко Далича и желать им поражения на турнире. Мы собрали самые громкие высказывания российского политикума, звезд и спортсменов.

Власть и политики

– Это был вызов, это была провокация. Заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто, кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты. Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира, – заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

– Это не наш вопрос. Игра была честной – и это главное, здесь сейчас не о политике, а о футболе. Российская сборная проиграла Хорватии. И мы приветствуем и российскую сборную, которая показала блестящую игру, и Хорватию, которая идет дальше, – отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

– Это дело ФИФА и ее комитета. Если они сочтут необходимым и нужным, то они возбудят дело и накажут этого игрока. Если нет, значит, нет. Это не в нашей с вами компетенции, – сказал заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев.

Звезды и спортсмены

– Вукоевич играл у меня в киевском Динамо в 2010 году. Я не видел у него склонностей политика. Вообще, парень очень хороший. Но то, что он заявил… Я даже представить не мог, что человек может выразить любую победу как политическую. Я считаю, что это неправильно, – сказал экс-коуч Динамо Валерий Газзаев.

– Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом. Не нужно там искать политический подтекст. Главное, чтобы этот крик им помог в полуфинале, – прокомментировал российский актер Михаил Боярский.

– Я думаю, если бы он такое видео выложил до матча, то можно было бы дисквалифицировать всю команду или его самого как игрока, так как он политизировал ситуацию. Если бы он до матча выкрикнул Слава Украине, то шансов на победу у них было бы ноль, наши бы их просто разорвали, – сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Российский боксер Денис Лебедев написал, как смог в соцсети Instagram: “Вида – хорватский петушок”.

Одиозный российский комментатор Василий Уткин так прокомментировал ситуацию: “В конце концов, ничего унизительного о России Вида не сказал, а его отношение – это его отношение. Но я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного дол***ба”.

Коллега Уткина по цеху Алексей Андронов наоборот вступился за Виду.

– Я смотрю, здесь снова “некоторое непонимание”, известные сайты уже мне поддержку Виды приписывают. Российским по-белому: политические акции и жесты – это неправильно. Но за это видео из раздевалки, как и за орла – нельзя дисквалифицировать. Точка!, – написал Андронов в Twitter.

Реакция в мире

Британские топ-СМИ расценили высказывания Виды Слава Украине как “националистическое”. Пытались раздуть скандал, добиваясь дисквалификации, ведь именно с Хорватией англичане встретятся в полуфинале ЧМ-2018. Посольство Украины в Великобритании разъяснило представителям медиа, что Слава Украине! – это патриотический выражение.

– Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, Слава Украине означает Glory to Ukraine – патриотическое выражение вроде Пусть живет Франция, Пусть живет Королева, Пусть Польша будет Польшей. Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы националистами и освистывать их?, – отметили дипломаты.

Немецкий журналист Bild Юлиан Репке резко раскритиковал функционеров ФИФА за негативную реакцию на видео и известие о возможной дисквалификации Виды.

– Автократический режим, убивший 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает каждый день, может принимать чемпионат мира по футболу. Но игрок чемпионата мира, который говорит Слава Украине, сталкивается с дисквалификацией за это. ФИФА, вы отвратительны!, – написал Репке в своем Twitter.

An autocratic regime that stole 2 Million Ukrainians in 2014 and still kills and injured Ukrainians everyday can host the @FIFAWorldCup.

But a World Cup player that says “Glory to Ukraine!” faces a game ban for doing so.@FIFAcom, YOU ARE DISGUSTING!https://t.co/8Byu2tTY26 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 8 июля 2018 г.

Реакция в Украине

– Всегда считал, что спорт и политика не должны сочетаться. Но это видео на самом деле и есть то, что называется солидарностью. А играли хорваты супер!, – написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Горжусь моей страной Украиной и нашими людьми. Горжусь лозунгом Слава Украине и благодарен людям из других стран, которые используют его с уважением к моей стране, – написал в Twitter фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

I am proud of my country #Ukraine! I am proud of our people! I am proud of our slogan #GlorytoUkraine and grateful to people from other countries who use it with respect to my country! Слава Україні! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 липня 2018 р.

– Вчера был его день. Так держать Хорватия! Чемпион Домагой Вида, – написал в Facebook украинский боксер Иван Редкач.

– У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, которые заслужили, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращения Слава Украине! стало для наших граждан символом несокрушимости и патриотизма! – написал в Facebook президент ФФУ Андрей Павелко.

– Господа россияне, объясните мне пожалуйста, что такого болезненного в словах Слава Украине? От чего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо про националистов, бандеровцев и фашистов … Кстати, парадокс, Слава Украине произносил Вида, если я не ошибаюсь, а выгнали Вукоевича, – написал экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко в Twitter.

Во время товарищеского матча Динамо против Люцерна, фаны киевского клуба развернули баннер в поддержку Домагоя Виды с надписью Hvala Domagoj!

В свою очередь, украинцы обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook. Меньше чем за сутки рейтинг страницы упал с 5 звезд до 1,5. Кроме того, на странице появилось много негативных оценок, которые сопровождались подписями Слава Украине!

Что дальше?

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Огнена Вукоевича за “неспортивное поведение” на $15 тыс. В свою очередь, Федерация футбола Украины во главе с ее руководителем Андреем Павелко приняла решение предоставить полную финансовую поддержку Вукоевичу в решении вопроса.

– Руководство ФФУ и я лично приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен и предложить ему, учитывая его опыт, должность в Федерации футбола Украины, – заявил Павелко.

Также Федерация футбола Украины направила в ФИФА официальные письма с целью защитить Виду и Вукоевича.

– От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою Виде благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира 2018, – говорится на сайте ФФУ.

В свою очередь, Огнен Вукоевич призвал не политизировать его высказывания и заявил, что сам заплатит штраф.

После огромной активности на странице ФИФА в Facebook аккаунты украинцев подверглись массовой проверке и блокировке. Некоторые пользователи рассказали, что сеть выдала им сообщение о чрезмерной активности и временно заморозила страницу с просьбой заменить пароль. А вскоре ФИФА и вовсе закрыла свой Facebook-рейтинг. Украинские пользователи на такое действие ФИФА в Facebook ответили с юмором – создали шуточную страницу Союз ветеранов войны с FIFA.

Также в соцсети Facebook было создано событие Акция в поддержку хорватских футболистов под посольством Хорватии. Она запланирована на 17.00 10 июля.

Вечером, 9 июля пользователь на Facebook Даниил Яковлев выложил еще одно видео с Видой. На нем хорват пьет пиво, приветствует украинцев и говорит Слава Украине! Вместе с экс-динамовцем на видео присутствует помощник тренера сборной Ивица Олич.

На данный момент, в пресс-службе ФИФА заявили, что изучают второе видео с участием Виды.

Мария Степанюк