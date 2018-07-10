Слава Украине! Glory to Ukraine! Украинцы обвалили рейтинг ФИФА в Facebook

Рейтинг страницы ФИФА в Facebook сильно обвалился после того, как 150 тысяч человек поставили ей оценку в 1 звезду.

Украинцы после осуждения ФИФА видео, на котором после победы над сборной России хорватские экс-динамовцы Домагой Вида и Огнен Вукоевич произносят фразу “Слава Украине”, обвалили рейтинг организации в соцсети Facebook.

Украинские пользователи массово ставят негативные оценки (1 звезда) со словами “Слава Украине” или “Glory to Ukraine!”. Флешмоб начался вчера и сейчас уже 150 тысяч людей поставили негативную оценку Международной федерации футбола.



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Таким образом, за короткий период времени рейтинг упал до 1,4 звезд из пяти.

Напомним, после победы Хорватии над Россией в серии пенальти в сеть попал ролик, на котором Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичом выкрикнули лозунг Слава Украине.

Позже ФИФА оштрафовала Вукоевича за поддержку Украины, а Виде только пригрозила штрафом.

Фото: Рэдрик Шухарт, dynamo.kiev.ua