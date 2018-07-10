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Слава Украине! Матеус поддержал Виду и Вукоевича

Бывший нападающий Днепра Матеус поддержал экс-игроков Динамо – хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду.

Бразилиец записал видео с лозунгом Слава Украине!

– Давай, давай, Хорватия! Слава Украине! Удачи! – сказал футболист.

Читайте: Слава Украине! Это победа за Динамо и Украину – футболисты Хорватии

 

Напомним, после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты Вукоевич и Вида сказали Слава Украине!, после чего последовал международный скандал.

Фото: ФК Днепр.

Видео: Вікторія Балас/twitter

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