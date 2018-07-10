Слава Украине! Матеус поддержал Виду и Вукоевича

Бывший нападающий Днепра Матеус поддержал экс-игроков Динамо – хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду.
Бразилиец записал видео с лозунгом Слава Украине!
– Давай, давай, Хорватия! Слава Украине! Удачи! – сказал футболист.
Читайте: Слава Украине! Это победа за Динамо и Украину – футболисты Хорватии
Напомним, после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты Вукоевич и Вида сказали Слава Украине!, после чего последовал международный скандал.
Фото: ФК Днепр.
Видео: Вікторія Балас/twitter
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