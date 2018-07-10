Вида записал новое видео и вновь прокричал Слава Украине!

В сети появилось новое видео с защитником сборной Хорватии Домагем Видой, который говорит лозунг “Слава Украине!”.

Видео выложено на канале Ультрас Динамо в YouTube.

На этот раз в кадре с Видой появился Ивица Олич – бывший игрок сборной Хорватии, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды.

Кроме “Слава Украине” Вида также говорит “Белград, гори”.

Где и когда снято видео не известно, но в YouTube его выложили 9 июля.

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При этом в описании к видео написано: “Хорваты празднуют победу над Россией”.

Напомним, после победы Хорватии над Россией в серии пенальти в сеть попал ролик, на котором Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичом выкрикнули лозунг Слава Украине.

Фото: HNS