PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Вида записал новое видео и вновь прокричал Слава Украине!/

Вида записал новое видео и вновь прокричал Слава Украине!

В сети появилось новое видео с защитником сборной Хорватии Домагем Видой, который говорит лозунг “Слава Украине!”.

Видео выложено на канале Ультрас Динамо в YouTube.

На этот раз в кадре с Видой появился Ивица Олич – бывший игрок сборной Хорватии, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды.

Кроме “Слава Украине” Вида также говорит “Белград, гори”.

Где и когда снято видео не известно, но в YouTube его выложили 9 июля.

Читайте: Вукоевича выгнали из сборной Хорватии за поддержку Украины в России

При этом в описании к видео написано: “Хорваты празднуют победу над Россией”.

Напомним, после победы Хорватии над Россией в серии пенальти в сеть попал ролик, на котором Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичом выкрикнули лозунг Слава Украине.

Фото: HNS

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ФИФА напомнили, как Слава Украине! говорят мировые политики
Вукоевича выгнали из сборной Хорватии за поддержку Украины в России
Домагой Віда
Виду могут дисквалифицировать за видео об Украине
Слава Украине! Это победа за Динамо и Украину – футболисты Хорватии
Хорватия в серии пенальти выбила Россию и вышла в полуфинал ЧМ
Россия – Хорватия – 2:2. Онлайн-трансляция матча
Присутствие России в 1/4 финала случайное, ее силу показал Уругвай – эксперт
Россия — Хорватия: букмекеры назвали фаворита
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка