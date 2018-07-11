Где смотреть Хорватия — Англия

Прямую трансляцию поединка 1/2 финала ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии покажет телеканал Интер.
11 июля в 21.00 на стадионе Лужники в Москве, в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии встретится со сборной Англии.
Победитель этой пары в финале чемпионата мира по футболу встретится с Францией, который состоится 15 июля.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.Читайте: Франция обыграла Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018 Что такого сказали Вида и Вукоевич? Все, что нужно знать о "хорватском скандале" на ЧМ Англия уверенно переиграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ
Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: England.