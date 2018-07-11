Хорватия – Англия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Хорватия – Англия на Фактах ICTV в среду, 11 июля, в 21:00.

11 июля в Москве на стадионе Лужники в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Хорватии и Англии.

Хорваты на групповом этапе одержали победы над Нигерией, Аргентиной и Исландией, а вот в в плей-офф клетчатые пока не обыгрывали соперников в основное время. Две крайние встречи заканчивались ничейным результатом в основной и добавленное время и игра переходила в серию послематчевых пенальти, где хорваты были точнее соперников.

Читайте: Где смотреть Хорватия — Англия

Англии тоже выпала честь пробивать пенальти в плей-офф. На стадии 1/8 финала львы перестреляли Колумбию. А на групповом этапе подопечные Гарета Саутгейта праздновали две победы над Тунисом и Панамой. Однако первое место в группе было за Бельгией, которая в третьей игре переиграла англичан. Есть мнение, что это был спланированный ход, чтобы получить более легкую сетку в плей-офф на пути к финалу. В четвертьфинале представители Туманного Альбиона торжествовали над шведами и вышли в 1/2 финала ЧМ впервые с 1990 года.

Интересные факты

Хорватия стала второй командой в истории ЧМ, которой удалось дважды выиграть в серии пенальти на одном Мундиале. Ранее это удалось Аргентине в 1990 году (обыграла Югославию и Италию).

На Мундиале команды до сих пор не пересекались, а вот на Евро 2004, на стадии группового этапа англичане были сильнее хорватов 4:2.

Всего соперники встречались 8 раз и только в двух случаях победу праздновали балканцы.

Для Хорватии это будет второй полуфинал чемпионата мира в истории, для Англии – третий.

Кадровая ситуация

У хорватов из-за травмы колена выбыл Шиме Врсалько, которую получил в матче с Россией. Повреждения имеет и Даниэль Субашич. Под вопросом участие защитника Ливерпуля Деян Ловрен. Это все игроки основного состава.

У англичан проще ситуация. Травмированный резервист Джейми Варди. А основной опорник Джордан Хендерсон из-за повреждения сухожилия находится под вопросом.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Гарета Саутгейта. Успех хорватов в этом матче котируются коэффициентом 3,60. Успех англичан составляет – 2,33. На ничью дают – 3,10.

Прогноз Фактов ICTV

Хорватия – Англия – 0:1.