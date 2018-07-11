Роналду написал прощальное письмо Реалу – в Мадриде ответили

Криштиану Роналду, перешедший из Реала в Ювентус написал письмо мадридским болельщикам сливочных.

Португальский форвард Криштиану Роналду, перешедший из Реала в Ювентус, написал письмо болельщикам мадридского клуба. Об этом сообщил официальный сайт Реала.

“Годы в Реале и Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. К клубу и городу у меня есть только огромное спасибо. Я хочу поблагодарить всех за любовь, которую я получил.

Тем не менее, я считаю, что пришло время открыть новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня.

Фанаты были невероятные все эти девять лет. Это были уникальные девять лет. Это было захватывающие время. У меня были замечательные товарищи по команде. Вместе мы выиграли три Лиги чемпионов подряд и четыре – за пять лет. И благодаря им я выиграл четыре Золотых мяча и три Золотые бутсы. Все это время я был в большом клубе.

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Реал Мадрид покорил мое сердце и мою семью, поэтому я хочу поблагодарить вам: клубу, президенту, директорам, партнерам, врачам, физиотерапевтам и всем работникам.

Я много размышлял и знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта форма и Сантьяго Бернабеу будут оставаться со мной, где бы я не был. Спасибо всем, как и в первый раз на стадионе 9 лет назад, я говорю, – Hala Madrid”, – заявил Роналду.

В ответ Реал опубликовал прощальный ролик, в котором вспомнил самые яркие моменты Криштиану Роналду в Мадриде.

За девять сезонов в составе Реала Роналду забил 450 голов и отдал 119 результативных передач в 438 матчах.

Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза – клубный чемпионат мира, по два раза стал победителем чемпионата Испании, Кубке Испании, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

Напомним, 10 июля Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.

Видео: Real Madrid C.F.