Ярмоленко перешел в Вест Хэм – официальное заявление

Боруссия Дортмунд объявила о трансфере Андрея Ярмоленко в Вест Хэм Юнайтед.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко перешел из дортмундской Боруссии в английский Вест Хэм Юнайтед. Об этом сообщили официальные страницы обоих клубов.

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Хавбек подписал соглашение с лондонским клубом на 4 года с возможностью пролонгации еще на год.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила £22 млн. (€24,9 млн).

Welcome to West Ham, Andriy Yarmolenko! pic.twitter.com/PdcD7olW14 — West Ham United News (@WestHam_fl) 11 июля 2018 г.

В прошлом сезоне в разных турнирах Ярмоленко сыграл за Боруссию 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Британский журналист Пит О’Рурк в Twitter также сообщил, что Ярмоленко накануне попрощался со своими одноклубниками из Дортмунда.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация, что Боруссия разрешила украинскому футболисту Андрею Ярмоленко вести переговоры о трансфере.

Фото: West Ham United.