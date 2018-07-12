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Фанат Вест Хэма придумал для Ярмоленко кричалку

Болельщики Вест Хэма тепло принимают Андрея Ярмоленко.

Один из болельщиков Вест Хэма разместил в интернете кричалку, которую он сочинил специально для Андрея Ярмоленко, который сегодня присоединился к его любимому клубу.

В ней, в частности, утверждается, что Ярмоленко даже лучше, чем Шевченко.

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Напомним, Факты ICTV подобрали 7 фактов о новом клубе украинца – Вест Хэм.

Фото: whufc.com

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