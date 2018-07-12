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Марсело трогательно “проводил” Роналду в Ювентус

Защитник мадридского Реала Марсело обратился к своему бывшему одноклубнику — португальскому нападающему Криштиану Роналду, перешедшему в туринский Ювентус.

– Клянусь, я не думал, что этот день когда-нибудь придет! Но ничто в этой жизни не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив во время своего нового путешествия, — написал Марсело в своем Instagram.

Он также отметил, что за 9 лет, проведенных вместе, многое почерпнул у Криштиану, восхитился его преданностью и сказал, что будет скучать по его вдохновляющим речам, стремлению к победе и отношению к молодым спортсменам.

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– Горжусь тем, что играл с тобой, — не только потому, что ты величайший футболист, но и потому, что ты невероятный человек. Когда я завершу карьеру, буду сидеть в баре, пить, рассказывать истории и показывать все наши фотографии, — заявил Марсело.


Напомним, 10 июля Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус.

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