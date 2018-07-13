Англичане истощены, а в Бельгии “золотое поколение” игроков – эксперт

Журналист Владимир Мула поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2018 Бельгия – Англия.

Спортивный журналист Владимир Мула поделился с Фактами ICTV ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира 2018 между Бельгией и Англией и дал свой прогноз.

Далее прямая речь:

Финал был очень близко, однако – не сложилось. В среду вечером ребята Саутгейта на 109 минуте матча с уже такими родными для каждого украинца хорватами окончательно потеряли возможность добраться до финала чемпионата мира. Последний раз бело-красные играли там в далеком 1966 году – когда стали чемпионами. И потом – ни разу не поднимались выше четвертого места мирового футбольного первенства.

Читайте: Что такого сказали Вида и Вукоевич? Все, что нужно знать о “хорватском скандале” на ЧМ

Молодые и “голодные” до побед бельгийцы, которые своей игрой на Мундиале влюбили в себя едва ли не все журналистское сообщество, в первом полуфинале ЧМ-2018 оказались слабее французов. Как и в матче Хорватия – Англия пропустили первыми, однако если клетчатые таки смогли переломить ход поединка и выйти в финал чемпионата, то Феллаини & Co отыграть хотя бы один мяч так и не смогли.

Таким образом, именно бельгийцы с англичанами разыграют между собой бронзовый комплект медалей чемпионата мира 2018, сыграв в матче за третье место.

Для англичан это будет матч престижа.

Гарри Кейн вместе с коллегами точно приложат все силы, чтобы реабилитироваться за, казалось бы, нелогичный проигрыш хорватам. К тому же, “свежая рана” от бельгийцев на групповой стадии до сих пор кровоточит и служит раздражителем для родоначальников футбола.

“Конечно, мы не продемонстрировали той игры, в которую хочет играть каждая команда на чемпионате мира. У нас есть два дня на подготовку к следующему матчу. И это будет непростая задача – вытащить ребят из психологической ямы, в которую мы все попали”, – приводит слова Саутгейта английская пресса.

И опасения наставника сборной Англии таки имеет под собой довольно прочное основание. Подопечные Роберто Мартинеса уже обыгрывали эту самую Англию на этом же чемпионате мира в третьем туре групповой стадии две недели назад.

К тому же, бельгийцы не тратили силы в экстра-таймах полуфинала и имели на один день больше для восстановления.

Таким образом Дембеле, Компани и Мартинес точно будут выглядеть “свежее” чем Триппьер, Янг и Кейн.

И хотя статистика личных противостояний таки на стороне Англии (три победы, одно поражение, две ничьи) – фактор забитого мяча играет на руку именно бельгийцам. Поэтому “золотое поколение” красных дьяволов имеет все, чтобы получить для страны новое высшее достижение на чемпионатах мира.

Прогноз: победа Бельгии с разницей в один мяч в основное время.

Напомним, в полуфинале ЧМ по футболу Франция обыграла Бельгию, а Хорватия вырвала победу в Англии.

Фото: England.