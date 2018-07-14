Бой Усик – Гассиев под угрозой срыва: Россия угрожает судом

Команда Александра Усика ожидает, что принимающая сторона выполнит взятые на себя обязательства.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев угрожает украинскому чемпиону WBC и WBO в тяжелом весе Александру Усику (14-0, 11 КО) судебным иском, если он сорвет запланированный на 21 июля в Москве финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против чемпиона WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

– Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды, – сказал Кремлев. – На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика, – заявил Кремлев, пишет ТАСС.

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Ранее менеджер Усика, Эгис Климас заявил, что организаторы не выполняют взятые на себя обязательства, и, если в ближайшие несколько дней ситуация не изменится, бой будет сорван.

– Насколько я знаю, организаторы не организовали в полной мере перелет, безопасность и проживание, а ведь до боя остается одна неделя, – цитирует Климас BoxingScene. – Им нужно что-то делать, если они хотят увидеть нас в Москве. Перелет у Александра запланирован на понедельник. Это крайний срок (для решения всех вопросов. – Ред.).

Как известно, бой Усик – Гассиев запланирован на 21 июля.