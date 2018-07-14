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Слава Украине от Виды: ФИФА оправдала хорвата

ФИФА не будет применять санкции к хорватскому футболисту Виде за второе видео с лозунгом “Слава Украине!”

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала применять каких-либо штрафных санкций в отношении хорватского защитника Домагоя Виды за второе видео, в котором он произносит лозунг “Слава Украине!”.

– После тщательного анализа второго видео, появившегося в СМИ, глава дисциплинарного комитета пришел к выводу, что запись была сделана до того, как на Виду были наложены санкции, – говорится в сообщении ФИФА, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте: Что такого сказали Вида и Вукоевич? Все, что нужно знать о “хорватском скандале” на ЧМ

Позже в сети появилось второе видео с участием Виды, где он произносит лозунг “Слава Украине!”.

Напомним, после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты Вукоевич и Вида сказали Слава Украине! после чего последовал международный скандал. Вида тогда получил лишь предупреждение. Позже в сети появилось второе видео с участием Виды, где он произносит лозунг “Слава Украине!”

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