Усик и Ломаченко ради челенджа “разобрались” с резиновым парнем

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко развлеклись на камеру для Instagram.
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко решили немного развлечься между тренировками.
Оба приняли участие в челендже с резиновым парнем. Интересно, что первым испытал тренировочный манекен Ломаченко. Позже этот трюк повторил и Усик.
С “крутым” видом, Василий подошел к парню и только одним ударом его “вырубил”.
– Когда они много говорят, – подписал свое видео Ломаченко.
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Напомним, Россия угрожает Александру Усику судебным иском, если сорвется бой против россиянина Мурата Гассиев.
Фото: Instagram
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