PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Усик и Ломаченко ради челенджа "разобрались" с резиновым парнем/

Усик и Ломаченко ради челенджа “разобрались” с резиновым парнем

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко развлеклись на камеру для Instagram.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко решили немного развлечься между тренировками.

Оба приняли участие в челендже с резиновым парнем. Интересно, что первым испытал тренировочный манекен Ломаченко. Позже этот трюк повторил и Усик.

С “крутым” видом, Василий подошел к парню и только одним ударом его “вырубил”.

– Когда они много говорят, – подписал свое видео Ломаченко.

Читайте: Где и когда смотреть бой Усик – Гассиев

Напомним, Россия угрожает Александру Усику судебным иском, если сорвется бой против россиянина Мурата Гассиев.

Фото: Instagram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка