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Где смотреть Франция – Хорватия

Прямую трансляцию поединка финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии покажет телеканал Интер.

Франция и Хорватия встретятся 15 июля в 18.00 на стадионе Лужники в Москве, в рамках финала чемпионата мира по футболу.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и  SportLive.

Читайте: Сборная Хорватии обыграла Англию и вышла в финал ЧМ Франция обыграла Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018 На Крещатике вывесили флаги Хорватии

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: cff.hrTwitter/equipedefrance

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