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Франция – Хорватия: букмекеры назвали фаворита

Франция встретится с Хорватией в финале чемпионата мира по футболу.

Франция и Хорватия встретятся 15 июня в Москве на стадионе Лужники в финале ЧМ-2018.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне французской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “трехцветных” с коэффициентом 1,94, а на “шашечных” – 5,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Франции можно поставить с коэффициентом 1,85, а на победу Хорватии – 5,0.

К слову, Факты ICTV писали, где смотреть финал ЧМ 2018 Хорватия – Франция.

 

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