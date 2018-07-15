Франция — Хорватия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия на Фактах ICTV в воскресенье, 15 июля, в 18:00.

Франция и Хорватия сойдутся в поединке 15 июля в Москве на стадионе Лужники – Чемпионат мира 2018 по футболу подошел к финалу.

Путь к финалу

Хорваты прошли весь чемпионат до финала без поражений. На групповом этапе они победили Нигерию, Аргентину и Исландию. Сразу в плей-офф клетчатые два тура подряд не могли обыграть соперников в основное время. Встречи против Дании в 1/8 и России в 1/4 заканчивались ничейным результатом в основное и добавленное время и игра переходила в серию послематчевых пенальти, где хорваты были более точными, чем соперники. В полуфинале Хорватия победила сборную Англии.

Сборная Франции заработала путевку в финал, обыграв в полуфинале Бельгию – 1:0. Всего на счету Франции в рамках текущего розыгрыша Чемпионата мира одна ничья – 0: 0 со сборной Дании. Все остальные матчи французы выиграли.

Трофеи

Франция единственный раз становилась чемпионом мира в 1998 году. На мундиале 2006 французы уступили сборной Германии в финале. Также на счету французов два третьих места – в 1958 и 1986, а также четвертое – в 1982 году.

Лучшее выступление Хорватии на Чемпионатах мира до этого года – третье место в 1998 году.

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Дуэли

Ранее команды дважды играли между собой в официальных матчах. В полуфинале ЧМ-1998 Франция добилась волевой победы со счетом 2:1, а затем стала победителем турнира. На Евро-2004 французы и хорваты сыграли вничью 2:2 в матче группового этапа. В итоге Франция вышла в плей-офф, а хорваты не сумели преодолеть группу.