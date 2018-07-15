Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Франция – Хорватия – 4:2.

Голы: Манджукич (автогол), Перишич, Гризманн, Погба, Мбаппе, Манджукич.

Франция: Льорис, Павал, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте (Нзонзи), Матюиди (Толиссо), Гризманн, Жиру (Фекир), Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич (Пьяца), Брозович, Модрич, Ракитич, Ребич (Крамарич), Перишич, Манджукич.

В первом тайме финала ЧМ удача сразу улыбнулась французам. Не пробив ни разу по воротам, сборная Франция все же вышла вперед на 18 минуте. Помог своему сопернику Манджукич. После подачи Гризманна Манджукич выиграл верховую борьбу в своей штрафной, но в итоге срезал мяч в свои ворота.

Через 10 минут “клетчатые” отыгрались. Домагой Вида отдал передачу, адресатом которой был Перишич и тот нанес результативный удар из пределов штрафной. Уго Льорис не мог с ним справиться из-за рикошета. 1:1.

Французы смогли уйти на перерыв с перевесом. Здесь опять помогли хорваты, сыграв рукой в штрафной. Пенальти реализовал Гризманн на 38-й минуте.

Во втором тайме голы продолжили сыпаться на радость болельщикам. Уже к 65-й минуте Франция увеличила преимущество до 4:1. Забивали Погба и Мбаппе на 59-й и 65-й минуте соответственно.

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После этого вратарь французов Льорис вернул в матч интригу, когда грубо ошибся и просто подарил Манджукичу гол (69-я минута).

Тем не менее, как бы ни старалась команда Хорватии, забить больше у них не вышло.

Лучшим игроком матча назван Антуан Гризманн.

Напомним, Факты ICTV вели онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия, где можно посмотреть видео голов.

Фото: Getty Images