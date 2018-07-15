Krefel вернет покупателям деньги за телевизоры. Как это связано с победой Бельгии

Сеть магазинов техники Krefel пообещала вернуть покупателям 100% денег, заплаченных за телевизоры, если сборная Бельгии на чемпионате мира забьет 15 или больше голов. Команда уже забила 16.

Krefel начала выплаты клиентам, которые участвовали в ее рекламной акции. Компания запустила ее еще в мае.

NOUS L’AVONS FAIT! Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ — Krëfel (@Krefel) 14 июля 2018 г.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар с иронией написал компании в Twitter “Простите!”. Компания в ответ поблагодарила футболистов за победу и за то, что они заставили их выплачивать тысячам покупателям деньги обратно.

К слову, до матча за третье место у Бельгии было 14 голов. В нем она победила Англию со счетом 2:0.

Об акции знали по крайней мере некоторые футболисты сборной Бельгии. Во всяком случае, Дрис Мертенс говорил, что его друзья купили телевизор в Krefel, и он постарается сделать так, чтобы они получили его бесплатно.

Напомним, сегодня состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2018. Смотрите Франция – Хорватия онлайн вместе с Фактами ICTV.