Модрич vs Мбаппе: прогноз экспертов на финал ЧМ-2018

Журналист Дмитрий Поворознюк и экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделились ожиданиями от финального матча ЧМ-2018.

Дмитрий Поворознюк – спортивный журналист.

В финале встречаются две самые универсальные и сбалансированные команды турнира.

У Франции слабых сторон практически не было. Дешам – это тот тренер, который классно реагировал на все, что происходило на поле. Также Les Blues имеют Мбаппе – звезду номер один этого чемпионата мира. Это игрок, которого называют следующим обладателем Золотого мяча.

В свою очередь хорваты уже встречались с командами, которые более рейтинговые, более звездные и побеждали. Сборная Хорватии может быть сильнее сборной Франции, во-первых, за счет самого опытного состава, который очень сыгран. В обойме хорватов есть Лука Модрич, которого по моему мнению, можно назвать сильнейшим футболистом мира. Слабой стороной “шашечных” может быть усталость некоторых игроков из-за экстра-таймов, которые преследовали команду на турнире.

Считаю фаворитом матча все же французов.

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Владимир Езерский – экс-игрок сборной Украины по футболу и главный тренер юношеской сборной Украины U-16.

В финале ЧМ-2018 встречаются две равноценные команды.

Франция – команда сбалансированная во всех линиях, которая имеет классных игроков на всех позициях. Сильная сторона Франции – командная игра и оборонное звено. Пусть французы не показывают суперяркий футбол, но достигают нужных результатов.

В свою очередь игра Сборная Хорватии, особенно в дополнительное время против сборной Англии, вселяет оптимизм в то, что команда может играть на хорошем уровне. Конечно, какое-то преимущество будет у французов в физическом плане, потому что Модрич и Ко фактически играли больше времени за счет экстра-таймов. Но это будет влиять не столь существенно.

Однозначного фаворита назвать не могу.

Напомним, читайте онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия на Фактах ICTV в воскресенье, 15 июля, в 18:00.