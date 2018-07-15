Срна пришел поддержать сборную Хорватии напутствием

Экс-игрок донецкого Шахтера пожаловал в гости к национальной команде и пожелал победы в игре с французами.

Бывший лидер и капитан сборной Хорватии Дарио Срна поддержал “клетчатых” накануне финального противостояния чемпионата мира против сборной Франции.

Соответствующее сообщение Срна опубликовал на своей странице в Instagram.

– Я рад, что был и остаюсь частью семьи и горжусь тем, что ваши имена вписаны золотыми буквами. Ваш народ и ваша страна гордятся вами.

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Спасибо за эти незабываемые дни, которые мы будем помнить, пока живы, прославившие Хорватию, как никогда, и которые сделали нас самыми счастливыми людьми на земле. Удачи сегодня! Продолжайте идти своей дорогой к нашей общей мечте! Верьте, что в наших сердцах вы самые большие и единственные чемпионы! Лучшие из лучших! Однажды Огненные – навсегда Огненные!, – написал Срна.

Напомним, Факты ICTV ведут текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия.