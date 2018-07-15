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Так финал не судят: реакция тренеров на матч Франция – Хорватия

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и новоиспеченный чемпион мира, тренер команды Франции, Дидье Дешам прокомментировали финал ЧМ-2018.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич недоволен судейством в моменте назначения пенальти во время матча проти Франции.

– Я должен поздравить Францию с победой в ЧМ. В первые 20 минут мы контролировали игру. Затем после штрафного был автогол. Мы вернулись к жизни, а потом – был пенальти. Скажу одну вещь. В финале ЧМ по футболу такие пенальти не назначаются, – считает хорватский тренер.

– Но это не занижает ценность победы Франции, нам просто не повезло. Первые 6 матчей нам улыбалась удача, а сегодня – нет. Сегодня был лучший матч из всех, что сыграли. Мы контролировали игру, но пропустили, а с Францией нельзя такие ошибки допускать. Но мы все равно горды нашим успехом на ЧМ, – сказал Далич.

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В свою очередь Дешам похвалил подопечных за умную игру.

– Есть недостатки, и сегодня мы не сделали все правильно, но у нас есть те умственные и психологические качества, которые были решающими для этого чемпионата мира. В первой половине этого финала мы не сделали многого, но вели 2-1, – считает француз.

Итак, конечно, вопрос, который нужно задавать всегда: Франция – прекрасный чемпион? Ну, мы чемпионы мира, и Франция будет на вершине мира следующих четыре года. Это то, что нужно помнить, – подытожил Дешам.

Напомним, на 38-й минуте финального матча  ЧМ-2018 аргентинец Нестор Питана после долгого просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота хорватов за игру рукой Ивана Перишича в собственной штрафной.

Фото: twitter.com/ equipedefrance

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