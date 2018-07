Факты ICTV собрали самые эпичные провалы в организации и проведении чемпионата мира по футболу в России.

Нарисованные счастливые люди, средний палец Робби Уильямса и полупустые стадионы. Чемпионат мира по футбол в России подходит к своему завершению. И как бы мы его не бойкотировали в нашей памяти он точно останется. Факты ICTV собрали самые эпичные и позорные провалы РФ в подготовке и организации нынешнего Мундиаля.

Хоть где-то в России есть счастливые люди

В российском Ростове-на-Дону, который был в числе городов, принимавших Мундиаль, за две недели до старта турнира нарисовали в окнах домов счастливых людей.

Об этом в своем Twiter сообщила жительница города Анастасия Звонкая.

“Думала у меня глюк. Нет, счастливых жителей и правда рисуют в окошках! Проспект Шолохова. Все для ЧМ в славном Ростове-на-Дону”, – подписала фото Анастасия.

Говорят, трава – ненастоящая!

Счастливых нарисованных человечков в Казани в преддверии ЧМ не было. Зато вблизи Казань Арены чиновникам не угодила трава. И ее решили покрасить.

Авторы Телеграмм-канала Мутко против на эту тему тогда выдали забавную шутку – “С газоном в случае чего будет так же?».

Лучшее место для рекламы

В Екатеринбурге местные чиновники во время подготовки к Мундиалю нашли лучшее место для рекламы турнира – на фоне промзоны и заброшенного пустыря.

“Спасибо вам за это, даже мемы выдумывать не нужно”, – шутили пользователи соцсетей.

Однако, такой креатив, все равно, не смогли оставить без внимания. Фото мгновенно переросло в остроумные демотиваторы.









Топ-8 фейлов российского чемпионата мира по футболу / 5 фотографий

Палец Робби Уильямса

Во время церемонии открытия Мундиаля на Лужниках в Москве, британский певец Робби Уильямс показал средний палец на телекамеру.

Он сделал это во время выполнения своего хита Rock DJ на слова “I did it for free”, которые переводятся “Я сделал это бесплатно”.

Спасибо, за пустые места

Достаточно позорную картинку уже во втором матче ЧМ увидели миллионы зрителей во всем мире – пустые места на игры Египет – Уругвай.

Этот поединок группы А вместо 33061 мест, которые вмещает стадион, посетили только 27 015 человек. Согласно статистике ФИФА – это худший показатель посещаемости за последние 8 лет.

Вот эта хрень с пустыми креслами – это вопрос к ФИФА и долбанутой системе продажи билетов. Знаю очень многих, кого эта многочасовая тупка на сайте просто отпугнула #ЧМ2018 pic.twitter.com/svGMCPUZrs — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 15 июня 2018 г.

Причиной такого прокола является неявка людей на игру, в которых были приглашенные билеты.

Российский футболист не выдержал

Полузащитник сборной России Александр Головин, который стал одним из героев матча-открытия ЧМ между Россией и Саудовской Аравией ушел из прямого эфира на Первом канале.

Футболист находился в микс-зоне во время прямого включения программы Пусть говорят, где обсуждался матч российской сборной.

В какой-то момент ведущий новостей спорта Первого канала Александр Садоков начал хвалить Головина, который забил один гол и сделал две результативные передачи. “Сегодня произошло рождение новой российской звезды. Это Александр Головин … Говорят о том, что Ювентус за него борется”, – заявил комментатор.

Головин выслушивал слова журналиста в явном недоумении, после чего снял наушник и вышел из кадра, не закончив интервью.

Мутко утопил в Байкале символ ЧМ

Неожиданный казус случился с официальным мячом чемпионата мира по футболу. Во время экспедиции на берег озера Байкал, организованным Виталием Мутко и властью Бурятии, было запланировано погружение спортивного снаряда на глубину.

Для акции было подготовлено специальный вакуумный агрегат, сквозь трубу которого мяч должен был опуститься на дно и снова подняться на поверхность. Однако, когда Мутко опустил сферу в аппарат, мяч неожиданно лопнул и остался на дне водоема.

Визитка России

Официальной песней ЧМ-2018 стала композиция Live It Up в исполнении Will Smit, Nicky Jam и Era Istrefi. Однако, некогда популярный в РФ певец Александр Малинин вместе с дочерью записали свой аналог гимна под названием Москва встречает чемпионат.

Отметим, что за основу была взята песня Moskau, которую в то время выполняла группа Dschinghis Khan. Однако, пользователи соцсетей не оценили такой “шедевр” Малинина и раскритиковали саму песню и клип.

“Стыдоба. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80-е закончились еще в прошлом веке”, “Еще одна причина ненавидеть футбол …”, “Ну – какой футбол, такая и песня. Уо-хо-хо хо-хо!”, “Малинина как с того света вытащили для этого ролика”, – иронизировали пользователи в соцсетях.

