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Москва, встречай: “козак” Усик оседлал коня

Александр Усик закончил тренировочный сбор и отправляется в Москву на бой против россиянина Мурата Гассиева.

Чемпион мира WBC, WBO Александр Усик отправился в Москву на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.

Украинец оседлал коня и написал “Завершен тяжелый, и замечательный сбор. Мы в путь. Москва, встречай”.

Читайте: Усик и Ломаченко ради челенджа “разобрались” с резиновым парнем

Напомним, Россия угрожает Александру Усику судебным иском, если сорвется бой против россиянина Мурата Гассиев.

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