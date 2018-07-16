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Встретили, как бога: Роналду впервые показали фанатам Ювентуса

Криштиану Роналду прибыл в расположение Ювентуса, где прошел медосмотр и встретился с болельщиками Ювентуса.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшие часы официально оформит переход из Реала в Ювентус.

Утром 16 июля 33-летний португалец прибыл на базу, где прошел медобследование.

Очень скоро Роналду продемонстрирует свою форму в играх за Ювентус. Фото: Facebook/Juventus.

Ювентус также опубликовал видео со встречей Роналду с новыми болельщиками.

Читайте: Марсело трогательно “проводил” Роналду в Ювентус

Как сообщалось, Роналду написал прощальное письмо мадридским болельщикам Реала.

Фото: Facebook/Juventus

 

 

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