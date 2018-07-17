Когда следующий бой Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко быстро восстанавливается и скоро вернется к тренировкам, чтобы 1 или 8 декабря провести следующий бой.

Об этом заявил менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас, пишет Boxing Scene.

– Он восстанавливает очень быстро. Вася уже делает бой с тенью и, что, я думаю, не понравится его доктору. Он уже делает некоторые упражнения, но на травмированное плечо все еще не дает нагрузку. У него есть люди, которые следят за восстановлением в центре реабилитации, – говорит Климас.

Ожидается, что мы увидим уже в августе-сентябре работу Василия, когда он будет готовиться к следующему поединку.

– Что касается самого боя, мы планируем 1 или 8 декабря, – добавил менеджер.

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К слову, промоутер Ломаченко говорил, что его следующий бой пройдет в ноябре – декабре, а следующим соперником может стать или Мэнни Пакьяо или победитель пары Раймундо Бельтран – Хосе Педраса.

Напомним, Василий Ломаченко перенес операцию из-за травмы, которую он получил в бою против Хорхе Линареса.

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