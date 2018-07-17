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Маму игрока Шахтера нашли в багажнике авто

Маму футболиста Шахтера Тайсона, похищенную накануне в Пелотас (Бразилия) нашли в багажнике авто в соседнем муниципалитете.

Полиция подтвердила, что четверо подозреваемых арестовали, их было четверо, пишет correio24horas.

Читайте: Похищенный в Киеве сын дипломата найден – полиция

Напомним, утром 16 июля похититель ждал женщину в машине, припаркованной у дверей дома. Он вышел из машины с букетом цветов, когда мать Тайсона вышла на улицу. После этого злоумышленник бросил женщину в багажник машины и убежал.

Фото: taisonfreda7

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