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Первая тренировка Лунина в Реале

Реал начал подготовку к новому сезону, собравшись на своей базе, где первую тренировку провел и новичок команды украинский голкипер Андрей Лунин.

В планах на межсезонье у Королевского клуба запланировано турне по США.

Туда поедет и Лунин, чтобы тренеры смогли посмотреть в деле украинского голкипера.

Реал Мадрид недавно начал знакомить болельщиков с талантом украинского голкипера.

Напомним, Андрей Лунин перешел защищать цвета мадритского клуба в июне.

К слову, в прошедшем сезоне Андрей Лунин сыграл в 36 поединках за луганчан во всех турнирах. В марте голкипердебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).

Фото: ФК Реал

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