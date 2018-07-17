Первая тренировка Лунина в Реале

Реал начал подготовку к новому сезону, собравшись на своей базе, где первую тренировку провел и новичок команды украинский голкипер Андрей Лунин.
В планах на межсезонье у Королевского клуба запланировано турне по США.
Туда поедет и Лунин, чтобы тренеры смогли посмотреть в деле украинского голкипера.
Trabajo modo #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/5yHsxyog9A
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 16 июля 2018 г.
Реал Мадрид недавно начал знакомить болельщиков с талантом украинского голкипера.
Напомним, Андрей Лунин перешел защищать цвета мадритского клуба в июне.
К слову, в прошедшем сезоне Андрей Лунин сыграл в 36 поединках за луганчан во всех турнирах. В марте голкипердебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).
Фото: ФК Реал