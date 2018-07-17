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Как Усик и Гассиев готовились к бою – опубликован фильм

В промо-фильме к бою между Александром Усиком и Муратом Гассиевым показали подготовку боксеров и нарезки из боев.

Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии, где оспорят звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохамеда Али.

Пресс-служба WBSS выпустила промо-фильм, посвященный финальному бою.

Читайте: Москва, встречай: “козак” Усик оседлал коня

Напомним, Россия угрожает Александру Усику судебным иском, если сорвется бой против россиянина Мурата Гассиев.

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