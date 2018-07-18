Ломаченко поет хит ДДТ о Родине в авто

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко проехался родным Белгород-Днестровским, подпевая группе ДТТ.

Василий Ломаченко родился в Белгород-Днестровском Одесской области и живет здесь со своей семьей до сих пор.

К слову, Василий не раз говорил о любви к родному городу.

Например, в мае, когда боксер готовился к бою с Линаресом в Калифорнии, он повесил флаг Белгорода-Днестровского на участке частного дома.

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Кстати, Ломаченко в Зе Интервьюере признался Анатолию Анатоличу, что собирался переехать в Америку, однако подчеркнул, что передумал жить в США и остался в Украине в Белгород-Днестровском, ведь это его Родина.

Всего за три часа видео Василия в Instagram собрало уже более 235 тыс. просмотров.

Напомним, как Усик и Ломаченко ради челенджа “разобрались” с резиновым парнем.

Фото: УНИАН