PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Ломаченко поет хит ДДТ о Родине в авто/

Ломаченко поет хит ДДТ о Родине в авто

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко проехался родным Белгород-Днестровским, подпевая группе ДТТ.

Василий Ломаченко родился в Белгород-Днестровском Одесской области и живет здесь со своей семьей до сих пор.

К слову, Василий не раз говорил о любви к родному городу.

Например, в мае, когда боксер готовился к бою с Линаресом в Калифорнии, он повесил флаг Белгорода-Днестровского на участке частного дома.

Читайте: Когда следующий бой Ломаченко

Кстати, Ломаченко в Зе Интервьюере признался Анатолию Анатоличу, что собирался переехать в Америку, однако подчеркнул, что передумал жить в США и остался в Украине в Белгород-Днестровском, ведь это его Родина.

Всего за три часа видео Василия в Instagram собрало уже более 235 тыс. просмотров.

Love my homeland  —— ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, как Усик и Ломаченко ради челенджа “разобрались” с резиновым парнем.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Электронные и беспилотные: Антонов будет делать воздушные такси
Когда следующий бой Ломаченко
в'язниця
Политзаключенные и осужденные в РФ: когда состоится масштабный обмен и освободят ли Сенцова
Петро Порошенко
4 крупнейшие достижения Украины по версии президента
Путин по сути предложил выполнение решения Стокгольмского арбитража
Не исключена военная атака на Мариуполь – Порошенко о планах РФ
Возле КПВВ Майорск обстрелян Кугуар пограничников
Украинских политзаключенных в России на самом деле больше, чем 70 – Крым SOS
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка