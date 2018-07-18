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Рекордная сумма! Ливерпуль и Рома договорились о переходе Алисона

Ливерпуль и Рома договорились о трансфере вратаря итальянского клуба Алисона Бекера.

Голкипер обойдется английскому клубу в рекордные £66,8 млн (около €75 млн), сообщает The Telegraph.

На данный момент Алисон ведет переговоры об условиях контракта.

Читайте: ПСЖ готовит новый трансфер за €270 млн

Алисон был основным вратарем сборной Бразилии на ЧМ – 2018. Голкипер играл в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.

Ранее Факты ICTV писали, что переход хавбека дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко в английский Вест Хэм Юнайтед откладывается.

Фото: dreamstim

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