Усик – Гассиев: стало известно, кто будет судить бой

Судить финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем и россиянином Александром Усиком Муратом Гассиевым будут рефери из США, Бельгии и Германии.

Об этом пишет isport.ua.

Обязанности рефери в ринге будет выполнять американец Селестино Руис. Он начал свою работу судьей в августе 2007 года и отсудил более 250 боев, в том числе 15 поединков за титул чемпиона мира. Один раз Руис пересекался с украинскими боксерами: он работал на поединке Александра Гвоздика против Крейга Бейкера.

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Судьями, которые будут вести подсчет очков, станут: – Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк. – Ди Мауро Фиоре, который родился в итальянском городе Лиццера, а сейчас живет в Чикаго, штат Иллинойс. Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья.

Четвертым судьей, который войдет в игру в случае, если бой завершится вничью, станет Йорг Мелкое, Коттбус, Германия.

Как известно, бой Усик – Гассиев запланирован на 21 июля.

Фото: BoxingScene.