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Дуэль взглядов Усика и Гассиева в Москве

Александр Усик и Мурат Гассиев приняли участие в пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку.

Состоялась дуэль взглядов соперников по финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) – чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинцев Александра Усика и обладателя поясов WBA Super, IBF россиянина Мурата Гассиева.

Соперники встретились в четверг, 19 июля, в Москве на специальной пресс-конференции.

Читайте: Усик – Гассиев, где смотреть бой

Как известно, бой запланирован на 21 июля. Также стало известно, кто будет судить бой Усик – Гассив.

Фото: Life.ru

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