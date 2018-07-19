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Милевский покидает Динамо-Брест

Украинский футболист Артем Милевский в ближайшее время покинет беларуский клуб Динамо-Брест.

– Действительно, ФК Динамо-Брест расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Причины, по которым Динамо-Брест расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы, – заявила пресс-секретарь беларуского клуба Ольга Хижинкова, передает pressball.by.

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Милевский стал игроком клуба из Беларуси в 2017 году. За это время он сыграл в местном чемпионате 29 матчей и забил восемь голов.

Ранее Факты ICTV писали, что Ливерпуль и Рома договорились о трансфере вратаря итальянского клуба Алисона Бекера.

Фото: timi1010

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