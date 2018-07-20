Бой Усика в Москве – очень деликатная ситуация – эксперт

Главный редактор vRINGE.com Игорь Витька поделился с Фактами ICTV может в бою Усик – Гассиев быть предвзятое судейство.

Эксперт Игорь Витько поделился мыслями о бое Усик – Гассиев, который состоится в Москве 21 июля. Сможет ли Усик рассчитывать на беспристрастное судейство в случае, если бой с Гассиев продлится 12 раундов.

Далее прямая речь:

– С поединком и с местом проведения сложилась очень деликатная ситуация. Если судейство будет не в пользу Усика при равном поединке, то это дает возможности бросить очень много камней в огород принимающей стороны. С другой стороны это дает некоторую возможность в случае такого результата оправдаться. Мол, мы были не дома, мы были в гостях, посмотрите какое судейство было.

Мне кажется, никому не выгодно, тем более принимающей стороне сделать так, чтобы судейство было необъективным.

Хотя, в профи боксе мы это видим сплошь и рядом, когда судейство необъективное. Когда поединок проходит на родине того или иного боксера, оно бывает часто необъективным в сторону приезжающей стороны. Я думаю, что с точки зрения давления на судей – это никому не выгодно.

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Но с другой стороны, на арене будут десятки тысяч зрителей и когда на каждый успех своего боксера арена кричит и поддерживает его – это каким то образом иногда может влиять и на судей поединка. Чисто психологический аспект.

Ранее Факты ICTV писали, где и когда смотреть бой Усик – Гассиев.

Фото: K2 Promotions.