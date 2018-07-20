PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Фото и подарки: капитан Динамо устраивает фан-встречу в Киеве/

Фото и подарки: капитан Динамо устраивает фан-встречу в Киеве

В Киеве 22 июля капитан столичного Динамо Сергей Сидорчук проведет встречу с болельщиками.

Во время встречи состоятся розыгрыш призов, вручение подарков, проведение викторины, а также автограф-сессия игрока.

Читайте: Где смотреть Шахтер – Динамо

Сергей Сидорчук пообщается с аудиторией, даст ответ на вопрос фанатов футбола. Все присутствующие получают возможность сфотографироваться с Сергеем, и никто не останется без сувенира.

Начало события в 12.00.

Адрес: улица Луговая, 12, ТРЦ Караван.

Ранее Факты ICTV писали, что украинский футболист Артем Милевский в ближайшее время покинет беларуский клуб Динамо-Брест.

Фото: sidorchuksergey

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Где смотреть Шахтер – Динамо
Ночью в Киеве сгорели два авто одного владельца
Повышение тарифов на проезд в Киеве могут отменить
подорожание проезда
Киевсовет не отменит подорожание проезда до аудита
В Киеве Toyota Fortuner протаранил KIA Ceed, чтоб освободить себе проезд
Проект Петрука неэффективен для развязки на Шулявке – эксперт
Утеплил фасад пенопластом: в Киеве испортили известный мурал
молитва за проезд
Приходи и молись: у киевлян появился “шанс” снизить стоимость проезда
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка