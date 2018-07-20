Фото и подарки: капитан Динамо устраивает фан-встречу в Киеве

В Киеве 22 июля капитан столичного Динамо Сергей Сидорчук проведет встречу с болельщиками.
Во время встречи состоятся розыгрыш призов, вручение подарков, проведение викторины, а также автограф-сессия игрока.
Читайте: Где смотреть Шахтер – Динамо
Сергей Сидорчук пообщается с аудиторией, даст ответ на вопрос фанатов футбола. Все присутствующие получают возможность сфотографироваться с Сергеем, и никто не останется без сувенира.
Начало события в 12.00.
Адрес: улица Луговая, 12, ТРЦ Караван.
Ранее Факты ICTV писали, что украинский футболист Артем Милевский в ближайшее время покинет беларуский клуб Динамо-Брест.
Фото: sidorchuksergey
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+