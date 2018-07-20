PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Гассиева невозможно нокаутировать - прогноз менеджера Усика/

Гассиева невозможно нокаутировать – прогноз менеджера Усика

Менеджер чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас считает, что украинец победит Мурата Гассиев по очкам.

Об этом сообщает Boxing.ua.

– Трудно предсказать итог поединка, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей, – сказал Климас.

Кроме этого, он добавил, что в этом бою будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер победит.

– Мы боксировали первый бой WBSS в Германии, у Хука дома, второй бой – в Бриедис дома в Латвии, здесь, в России, третий бой, тоже у Гассиева дома, то есть, для Усика это не новость, – отметил менеджер.

Читайте: Александр Усик - биография и титулы боксера Бой Усика в Москве - очень деликатная ситуация - эксперт Дуэль взглядов Усика и Гассиева в Москве

Напомним, поединок между Усиком и Гассиевым состоится в Москве 21 июля.

ФотоGetty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка