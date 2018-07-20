Гассиева невозможно нокаутировать – прогноз менеджера Усика

Менеджер чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас считает, что украинец победит Мурата Гассиев по очкам.

Об этом сообщает Boxing.ua.

– Трудно предсказать итог поединка, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей, – сказал Климас.

Кроме этого, он добавил, что в этом бою будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер победит.

– Мы боксировали первый бой WBSS в Германии, у Хука дома, второй бой – в Бриедис дома в Латвии, здесь, в России, третий бой, тоже у Гассиева дома, то есть, для Усика это не новость, – отметил менеджер.

Напомним, поединок между Усиком и Гассиевым состоится в Москве 21 июля.

Фото: Getty Images