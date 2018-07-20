Мурат Гассиев – биография и титулы

Российский боксер Мурат Гассиев 21 июля выйдет на ринг с украинцем Александром Усиком, чтобы побороться за титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе.

Мурат Гассиев 21 июня встретится с Александром Усиком в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии. Факты ICTV расскажут, как боксеру удалось завоевать титулы и дойти до финала.

С чего все начиналось

Гассиев родился 12 октября 1993 года в большой семье. Начал заниматься боксом в 13 лет.

Первый опыт в любительском ринге Гассиев получил в боксерском клубе Ариана. В 2010 году Мурату сделали предложение о переезде в Челябинск и подписании контракта с УралБоксПромоушен.

Первый профессиональный бой провел 21 сентября 2011 года, одержав победу по очкам.

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26 июня 2013 года стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC, отправив в нокаут грузинского боксера Левана Джамардашвили.

1 февраля 2014 года стал чемпионом Европы по версии IBF, победив по очкам (единогласно) Исмаила Абдула.

18 декабря 2015 года встретился с американцем Айзея Томасом. Победитель этого боя должен был стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии IBF. В 3 раунде Гассиев нанес непреднамеренный удар после гонга, после которого Томас оказался в легком стоячем нокдауне и угол Томаса отказался от продолжения боя. Судьи объявили поединок несостоявшимся.

17 мая 2016 года Мурат Гассиев вышел на ринг с американским боксером Джорданом Шиммеллом. Гассиев нокаутировал Шиммелла в первом же раунде.

3 декабря 2016 года Мурат Гассиев в 12 раунде одержал победу над своим соотечественником, чемпионом мира Денисом Лебедевым и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в 1 тяжелом весе.

Турнир Всемирной боксерской суперсерии

21 октября 2017 года состоялась первая обязательная защита Мурата Гассиева против поляка Кшиштофа Влодарчика. Мурат нокаутировал соперника в 3 раунде ударом по печени и вышел в полуфинал турнира.

3 февраля 2018 года в Сочи Гассиев встретился с Юниером Дортикосом. Мурат нокаутировал Дортикоса в конце 12 раунда, объединив титулы IBF и WBA.

Финальный поединок турнира между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пройдет 21 июля.

Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA super, WBC, IBF, WBO, а также выиграет эксклюзивный кубок Мохаммеда Али.

Как сообщалось, Усик и Гассиев на пресс-конференции в Москве провели дуэль взглядов.

Фото: murat_gassiev

Видео: Max Hidjrati, Boxing. ua