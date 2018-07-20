Не дамо свій край нікому! Усик вышел на взвешивание под песню Браття

Перед финальным поединком Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева состоялась официальная процедура взвешивания. Боксеры показали одинаковый вес.
Первым на весы взошел боксер из Осетии – Мурат Гассиев. Его вес составил 89,9 кг.
Вес Александра Усика оказался идентичным – 89,9 кг.
Украинский боксер вышел под песню Браття Василия Жадана, в которой звучат такие слова:
“А ми, браття, як соколи,
В вольнім виросли краю.
Не дамо свій край нікому,
Краще згинемо в бою.”
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Напомним, поединок между Усиком и Гассиевым состоится в Москве 21 июля.
Победитель получает все 4 самых престижных пояса по версиям боксерских организаций WBC и WBO (ими сейчас владеет Александр Усик), и по версиям WBA и IBF (нынешний обладатель – Мурат Гассиев).