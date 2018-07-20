Александр Усик – биография и титулы боксера

Александр Усик поставит на кон боя против россияна Мурата Гассиева два титула – WBC и WBO. Как он их завоевывал, расскажет биография украинца.

Усик и Гассиев выйдут в ринг в Москве 21 июля. Факты ICTV вспоминают, как украинский спортсмен шел к своим титулам.

Дебют в боксе

Дебют Усика на ринге состоялся в его 19 лет, когда украинец выиграл чемпионат Украины под руководством первого тренера Сергея Лапина. После этого его вызвали в сборную и предоставили олимпийскую лицензию. На первой Олимпиаде в Пекине Усик победить не смог, а завершил борьбу уже в четвертьфинале.

С 2008 года тренером украинца стал Анатолий Ломаченко. Под руководством этого тренера Усик проиграл только один бой в аматорах, а в 2011-м завоевал титул чемпиона мира.

Настоящий успех ожидал Усика на Олимпийских играх в Лондоне. Там уже в роли капитана украинский боксер взял заветное золото и станцевал свой фирменный гопак в ринге.

Свою аматорскую карьеру Усик завершил успешными выступлениями за команду Украинских атаманов в Мировой серии. Дальше украинца ждал профессиональный ринг.

Усик на профи-ринге

Подписав контракт с компанией братьев Кличко – К2 Promotions, Усик победил своего первого соперника в лице мексиканца Фелипе Ромеро. На пути к своему первому региональному титулу Интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинский боксер одолел еще троих соперников. Это позволило ему позже отобрать чемпионский титул у Дэниэла Брюэра и четырежды успешно его защитить.

Пояс чемпиона мира WBO Усик уже завоевывал в Польше у Кшиштофа Гловацки, перед этим успешно отбоксировав длительный период в Украине.

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Турнир Всемирной боксерской суперсерии

В турнире Всемирной боксерской суперсерии Усик сразу одержал статус фаворита. Первый поединок закончился уверенной победой украинца против немца Марко Хука. Тот бой рефери остановил в 10-м раунде.

В полуфинале Усик решением судей одержал победу в сложном бою против латвийца Майриса Бриедиса. После этих 12 раундов украинец одержал титул чемпиона мира по версии WBC.

Так Усик подошел к будущему финалу турнира Всемирной боксерской суперсерии, в котором сойдется в ринге с чемпионом мира по версиям WBA и IBF россиянином Муратом Гассиевым. На кону боя стоит все – четыре титула боксеров, пояс авторитетного издания The Ring и Кубок Мохаммеда Али.

Как сообщалось, Усик и Гассиев на пресс-конференции в Москве провели дуэль взглядов.