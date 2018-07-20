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Шахтер – Динамо: букмекеры назвали фаворита

Шахтер встретится с Динамо в матче за Суперкубок Украины по футболу.

Шахтер и Динамо встретятся в Одессе в субботу, 21 июля.

Как сообщает сайт Betexplorer, собирающий данные из двух десятков крупнейших контор мира, средний коэффициент на победу Шахтера в основное время – 2,09. Успех в основное время динамовцев оценивается котировкой 3,07.

Ничья в основные 90 минут имеет коэффициент 3,38.

Читайте: Где смотреть Шахтер – Динамо

Кстати, в этом случае дополнительное время назначено не будет, а команды сразу проведут испытание 11-метровыми ударами.

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо уступило Шахтеру 0.2.

Фото: Shakhtar.com

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