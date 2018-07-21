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Где смотреть Шахтер – Динамо

Прямую трансляцию поединка за Суперкубок Украины по футболу между донецким Шахтером и киевским Динамо покажут украинские телеканалы.

Шахтер и Динамо встретятся в Одессе в субботу, 21 июля. Матч будет доступен для просмотра как на телевидении, так и онлайн.

Права на трансляцию матча Суперкубка Украины принадлежат медиа-холдингу Медиа Группа Украина, куда входят телеканалы Украина и Футбол 1/2. Именно на этих каналах и будет трансляция матча.

Читайте: Динамо начнет новый сезон УПЛ при пустых трибунах

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо уступило Шахтеру 0.2.

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