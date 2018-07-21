Где и во сколько смотреть бой Усик – Гассиев

Прямую трансляцию боя между чемпионом по версии WBO и WBC Александр Усик и обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиев отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер 21 июля.

Бой Усик – Гассиев состоится у 21 июля в Москве.

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии пройдет на арене спорткомплекса Олимпийский.

Поддержать нашего чемпиона по версиям WBO и WBC можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер. Начало боксерского вечера запланировано на 21.20, однако фактически бой Усик – Гассиев начнется около 23.30.

Читайте: Усик потеряет часть поддержки в Москве – эксперт.

Кроме того, поединок в Москве покажет российский телеканал Матч ТВ.

Также текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Фактах ICTV.

Напомним, 18 июня стало известно, что финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Александром Усиком и Муратом Гассиевим пройдет в Москве.