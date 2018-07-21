Усик – Гассиев: ставки букмекеров на бой

Бой Усик – Гассиев получил ставки от букмекеров. Прогноз на бой Усик – Гассиев за время организации изменился.

Усик и Гассиев оба могут рассчитывать на победу в бою, считают букмекеры.

Ранее букмерекеры называли Усика фаворитом боя. Так, на победу украинца компания William Hill принимала ставки с коэффициентом 1,44. На успех россиянина – 2,75. Ничья в данном противостоянии оценивалась в 21,0.

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На сегодня, по данным букмекеров, ставки равны. При этом на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,9. На успех россиянина коэффициент такой же – 1,9. Ничья в данном противостоянии оценивается в 19,0.

К слову, смотрите онлайн трансляцию финального поединока Всемирной суперсерии по боксу между Александром Усиком и Муратом Гассиев на Фактах ICTV.