Батя в здании! Усик не сдержал эмоций после победы над Гассиевым

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым не смог сдержать эмоций.

По итогам 12 раундов украинский тяжеловес Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым со счетом 120:108, 119:109, 119:109.

После интервью Усик взял микрофон, чтобы поблагодарить публику, и не смог сдержать эмоций.

– Спасибо землякам и всем, кто поддерживал. Москва, 2018. Бам! Батя в здании! – сказал украинец.

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Напомним, после победы над Муратом Гассиевым Александр Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Усик – первый украинский и четвертый в мире абсолютный чемпион мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.

По статистике, Усик нанес почти тысячу ударов за бой.

Факты ICTV писали, как Александр Усик завоевывал свои титулы.

Фото: Alexander Usyk