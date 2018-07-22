Бой Усик – Гассиев: онлайн трансляция

Смотрите онлайн трансляцию на Фактах ICTV финального поединока Всемирной суперсерии по боксу между Александром Усиком и Муратом Гассиев.

Непобедимый украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик выйдет на ринг с обладателем титулов, IBF и WBA Муратом Гассиевым.

К слову, ранее мы уже писали где и во сколько смотреть бой чтобы поддержать нашего чемпиона.

Согласно контракту, боксеры проведут обязательный матч-реванш, независимо от результата первого поединка.

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Перед выходом на ринг Усика и Гассиева ожидается проведение еще шести встреч в андеркарте. На этом боксерском вечере сразятся Федор Чудинов, Майрис Бриедис, Денис Шафиков, Константин Пономарев и другие известные боксеры. Также свой поединок проведет перспективный украинец Сергей Богачук. Его соперником будет грузин Николози Гвиниашвилли.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Александр Усик и Мурат Гассиев пришли от любителей до чемпионских титулов.

Фото: murat_gassiev