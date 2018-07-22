PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Бой Усик - Гассиев: онлайн трансляция/

Бой Усик – Гассиев: онлайн трансляция

Смотрите онлайн трансляцию на Фактах ICTV финального поединока Всемирной суперсерии по боксу между Александром Усиком и Муратом Гассиев.

Непобедимый украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик выйдет на ринг  с обладателем титулов, IBF и WBA Муратом Гассиевым.

К слову, ранее мы уже писали где и во сколько смотреть бой чтобы поддержать нашего чемпиона.

Согласно контракту, боксеры проведут обязательный матч-реванш, независимо от результата первого поединка.

Читайте: Усик – Гассиев: ставки букмекеров на бой

Перед выходом на ринг Усика и Гассиева ожидается проведение еще шести встреч в андеркарте. На этом боксерском вечере сразятся Федор Чудинов, Майрис Бриедис, Денис Шафиков, Константин Пономарев и другие известные боксеры. Также свой поединок проведет перспективный украинец Сергей Богачук. Его соперником будет грузин Николози Гвиниашвилли.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Александр Усик и Мурат Гассиев пришли от любителей до чемпионских титулов.

Фото: murat_gassiev

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка