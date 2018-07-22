Александр Усик победил Мурата Гассиева

Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA и забрал Кубок Мохаммеда Али.

По итогам 12 раундов украинский тяжеловес Александр Усик добыл победу над россиянином Муратом Гассиевым со счем: 120:108, 119:109, 119:109.

Финал Всемирной боксерской суперсерии продлился 12 раундов. На протяжении всего боя украинский боксер выбрасывал большое количество серий, чем достаточно сильно выматывал соперника. В свою очередь Мурат Гассиев выстреливал редкими атаками, которые не были достаточно эффективными. Российскому боксеру не было чего противопоставить скорости и технике Усика.

В первом раунде боксеры держались на расстоянии и изучали друг друга. Во втором Усик попробовал пробить несколько серий и пропустил два удара от Гассиева. Однако весь последующий бой украинец оставался хозяином ринга.

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Несколько раз в попытках атаки Гассиев попадал ниже пояса Александру, а за такие удары судьи снимают баллы.

После шестого раунда Гассиев выглядел уставшим и лишь пытался защищаться от быстрых серий Усика. В последних раундах россиянин сделал несколько попыток атаковать украинца, но безуспешно.

На последних секундах 12 раунда Александр Усик уже начал танцевать!

Напомним, Факты ICTV вели для вас онлайн поединка между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

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