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Усик попал в топ-10 лучших боксеров мира

Украинский боксер Александр Усик занимает 7-е место в обновленном рейтинге BoxRec после победы над россиянином Муратом Гассиевым.

Олександр Усик

В обновленном рейтинге BoxRec Александр Усик имеет в активе 692 очка (седьмое место).

Выше него из украинцев только Василий Ломаченко – 4-е место и 808 очков.

Возглавляет рейтинг Теренс Кроуфорд из США. Кроме того, в тройку сильнейших входят Сауль Альварес (Мексика) и Геннадий Головкин (Казахстан).

Тем временем россиянин Мурат Гассиев существенно снизился в рейтинге и занял 69-е место вместо 46-го.


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Напомним, Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA.

Украинец одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым со счетом 120:108, 119:109, 119:109.

Фото: Alexander Usyk

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