PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Абсолютный чемпион Усик вернулся в Киев/

Абсолютный чемпион Усик вернулся в Киев

Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым намерен отдыхать с семьей.

В аэропорту Жуляны встретили абсолютного чемпиона мира Александра Усика, который накануне победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии бокса и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Он прилетел рейсом из Минска, пишет Громадське.

– Спасибо всем за прием! Очень приятно вернуться домой!, – сказал Усик на пресс-конференции после прилета в Киев.

Он также отметил, что спокойно относится к тому, что стал абсолютным чемпионом мира. По его словам, выигранный им Кубок везут в Украину машиной.

Читайте: Усик попал в топ-10 лучших боксеров мира

– Дальше у меня отдых, соскучился за детьми, хочу побыть с семьей, – отметил боксер.

Напомним, Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA.

Фото: скриншот из видео Громадське телебачення на YouTube

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка