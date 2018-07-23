Абсолютный чемпион Усик вернулся в Киев

Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым намерен отдыхать с семьей.

В аэропорту Жуляны встретили абсолютного чемпиона мира Александра Усика, который накануне победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии бокса и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Он прилетел рейсом из Минска, пишет Громадське.

– Спасибо всем за прием! Очень приятно вернуться домой!, – сказал Усик на пресс-конференции после прилета в Киев.

Он также отметил, что спокойно относится к тому, что стал абсолютным чемпионом мира. По его словам, выигранный им Кубок везут в Украину машиной.

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– Дальше у меня отдых, соскучился за детьми, хочу побыть с семьей, – отметил боксер.

Напомним, Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA.

Фото: скриншот из видео Громадське телебачення на YouTube